Вышедший по УДО футболист Павел Мамаев заявил об отъезде из России

Спортсмен собрался переехать с женой за рубеж на ПМЖ.

Не так давно освободившийся из мест заключения футболист «Ростова» Павел Мамаев заявил, что собирается покинуть Россию вместе со своей супругой Аланой, и сообщил об этом в ее Instagram.

В Сториз футболист Мамаев ответил на вопрос подписчиков, смогла бы Алана переехать жить за границу? По его словам, они вместе они готовятся к этому.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну», — сказал футболист, не бжжрхча уточнив, какую страну он имеет в виду и не пояснив, связаны ли перемены с его переходом в иностранный клуб. Мамаев лишь добавил, что «всему свое время».

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На остановку чемпионата России из-за пандемия коронавируса Мамаев отреагировал спокойно, отметив, что здоровье важнее.

Напомним, что в 2018 году Павел Мамаев, форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий избили в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы директора департамента Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а также напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью и дали реальные сроки, потом освободили условно-досрочно.