Медики оценили состояние француза с коронавирусом в Казани​

Текущее состояние гражданина Франции, госпитализированного в Казани из-за выявления нового коронавируса, ближе к удовлетворительному. Об этом сообщила корреспонденту «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Текущее состояние [госпитализированного гражданина Франции] ближе к удовлетворительному», — сказала Галимова.

На вопрос о том, когда и каким рейсом иностранец прибыл в Татарстан, она ответила, что подробная информация готовится и будет предоставлена позже. «БИЗНЕС Online» также обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана. В ведомстве добавили, что температуры у иностранного гражданина нет.

Согласно имеющейся информации, гражданин Франции, у которого выявили коронавирус, сразу после прилета в Татарстан находился в самоизоляции и не появлялся на улице. Его госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. На тот момент состояние оценивалось как средней степени тяжести.

По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в России возросло до 114 человек, из них 10 заразились внутри страны. 5 человек выздоровели. Правительство РФ поставило в регионы 427 тыс. тест-систем на выявление заболевания. С 13 марта в Татарстане действует особый санитарно-эпидемиологический режим, который продлится до 15 апреля. Накануне власти РТ ужесточили ограничения из-за вируса — введен запрет на кальяны и ограничена работа ночных заведений.