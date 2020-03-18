«Ты счастлива?»: Эдгард Запашный написал обращение к Грете Тунберг на фоне коронавируса

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Цирковой деятель Эдгард Запашный записал обращение к Грете Тунберг на фоне продвижения коронавируса. Юная школьница из Швеции прославилась благодаря своей борьбе за экологию. В своем обращении в Instagram-аккаунте знаменитый российский дрессировщик напомнил, что в настоящий момент самолеты не летают, дети не ходят в школу, а предприятия прекратили работать. Эдгард Запашный спросил, ощущает ли себя Грета Тунберг счастливой на фоне происходящего. Нынешняя ситуация в мире в определенной степени напоминает лозунги и убеждения экоактивистки. Данное сообщение циркач продублировал на английском языке для иностранных пользователей мировой Сети.

В настоящий момент временная остановка работы заводов, фабрик и транспорта объясняется действиями по защите от распространения коронавируса. Последствия в некоторой мере перекликаются с требованиями Греты Тунберг. Девочка осуществляла забастовки с участием школьников, требуя прекратить негативное воздействие человечества на климат планеты. Она также выступала против использования авиационного транспорта, призывала прекратить деятельность предприятий, загрязняющих атмосферу.

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В 15-летнем возрасте активистка принялась протестовать рядом с парламентом Швеции, призывая начать борьбу с переменами в климате. Она положила начало движению учащихся школ, которые волнуются из-за глобального потепления. Его идея состоит в выходе на улицу в пятницу вместо уроков, привлекая внимание населения к ухудшению климатических условий. В конце прошедшего года престижный американский журнал Time признал Грету Тунберг человеком года.