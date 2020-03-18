«Автотор» снизит объем производства из-за коронавируса

Российский автомобильный холдинг «Автотор» ожидает сокращения производства автомобилей в первом квартале 2020 года на 8 тыс. единиц из-за перебоев с поставками комплектующих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с перебоями в поставках комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, ожидается снижение производства в первом квартале 2020 года от планировавшегося ранее объема выпуска», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас предпринимаются все возможные меры, призванные не допустить остановки производства, которое при условии дальнейших проблем с поставками может упасть еще сильнее.

Дальнейшее падение производства, как сообщают «Автоновости дня», может привести к снижению загрузки транспортных мощностей Калининградской области – в портах, железнодорожных и автомобильных перевозках.