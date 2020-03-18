Hyundai представила седан Hyundai Elantra нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила в Голливуде новую Hyundai Elantra. Со сменой поколений седан подрос в габаритах и, обретя модный силуэт четырехдверного купе, кардинально изменился как внешне, так и внутри.

Как сообщают «Автоновости дня», в новом поколении Elantra стала длиннее (на 56 мм), шире (на 25 мм) и ниже (на 20 мм) предшественницы, получив более динамичный силуэт с покатой линией крыши и сильно заваленным задним стеклом, плавно переходящим в короткий хвостик багажного отсека. Решетка радиатора выполнена в стиле концепта Hyundai Le Fil Rouge 2018 года, а на боках и корме появилось огромное количество граней и ломаных линий, присущих новому фирменному стилю Parametric Dynamics.



Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Hyundai Elantra. Фото Hyundai

Интерьер изменился буквально до неузнаваемости – теперь он создает ощущение кокона, подобного тому, что испытывает пилот в кабине самолета. Сама архитектура салона почти такая же, как у старшей «Сонаты», где центральное место занимает крупный (8- или 10,25-дюймовый) дисплей мультимедийной системы, соседствующий с аналоговой, либо цифровой панелью приборов.

В списке оборудования новой Elantra появились система голосового управления (можно управлять функциями комфорта и мультимедии), фирменный комплекс систем безопасности SmartSense (идет уже в «базе»), атмосферная подсветка салона, беспроводная зарядка для смартфонов, акустика Bose с восемью динамиками и «цифровой ключ», позволяющий открывать и заводить машину со смартфона или карты NFC.



Интерьер Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Elantra. Фото Hyundai

Моторная гамма стала шире – к 2,0-литровому «атмосфернику», выдающему 150 л.с. и 180 Нм крутящего момента, добавилась гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового ДВС и 32-киловаттного электромотора суммарной мощностью 140 л.с. и 264 Нм момента. В первом случае трансмиссией выступает бесступенчатый вариатор IVT, в случае с «гибридом» – шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Цены на новую Hyundal Elantra пока не названы. Известно лишь, что производство «четырехдверки» запустят сразу на двух заводах – в корейском Ульсане и американской Алабаме осенью 2020 года.