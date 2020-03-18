Экономические кризисы в России: мы падали, но поднимались

Неурядицами в экономике нас не испугаешь — и не такое видали. За свою современную историю Россия пережила 3 полномасштабных экономических кризиса.

1998 год

Что случилось

17 августа правительство страны и Центральный банк объявили о техническом дефолте, то есть фактически расписались в неспособности России расплатиться по долгам. Параллельно с этим ЦБ перестал искусственно сдерживать курс рубля. За несколько месяцев национальная валюта подешевела в 3 раза относительно доллара.

Причины

В 90-е годы бюджет страны хронически был в минусе — доходов не хватало на выполнение социальных обязательств. Чтобы прикрыть прореху в казне, приходилось занимать. Для внутренних займов придумали схему государственных краткосрочных облигаций (ГКО), которую сейчас эксперты называют не иначе как классической финансовой пирамидой. На внешнем рынке брать взаймы было сложнее, так как платить по процентам просто было нечем. В 1998 году госдолг был в 16 раз больше, чем резервы страны.

Эту и без того непростую ситуацию усугубило падение цен на сырье (газ, нефть, металлы), то есть основные источники дохода российского бюджета.

Сколько потеряли

ВВП России сократился втрое — и стал меньше, чем у Бельгии.

Страна превратилась в одного из главных мировых должников. На нас висела сумма, примерно равная доходам федеральной казны за 5 лет.

Выросли цены: на продукты — на 63%, на непродовольственные товары — на 85%. При этом доходы населения упали почти на треть. Выросли безработица и нищета.

Как восстанавливались

Новое правительство и руководство ЦБ изменили принципы макроэкономической политики. В первую очередь перестали экономить на зарплатах бюджетников — за полтора года долги сократились почти в 3 раза.

Отказ от искусственного повышения курса рубля сыграл на руку промышленности. Предприятия, несущие затраты в рублях, оказались более конкурентоспособными и дома, и за границей. При этом обуздать рост цен и повысить резко упавший уровень жизни людей не удавалось еще довольно долго. Население потеряло значительную часть сбережений, доверие к государству и банковской системе оказалось подорвано.

Курс доллара к рублю.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

2008 год

Что случилось

Разразился мировой финансовый кризис, который не мог не затронуть и Россию.

Причины

Началось все с ипотечного кризиса в США. Банки, свято уверовавшие в силу американской экономики, раздавали деньги людям с низкими доходами и плохой кредитной историей, а когда эти долговые обязательства стали продавать, лихорадка охватила весь рынок. Символом кризиса стал один из крупнейших банков США, Lehman Brothers, который объявил о банкротстве с долгами 613 млрд долларов.

Сколько потеряли

В отличие от ситуации 10-летней давности к новому кризису Россия подошла в хорошей форме. Крупных внешних долгов у нас уже не было, зато имелись солидные резервы и профицитный бюджет.

Но падение цен на нефть было настолько значительным (со 140 до 40 долларов за баррель всего за полгода), что не могло не затронуть нашу страну. Российский фондовый рынок пережил настоящий обвал. Меньше чем за 5 месяцев он потерял почти 2/3 стоимости.

ВВП замедлился на 3% по итогам 2008 года, а потом и вовсе ушел в минус. У экономистов есть мнение, что мы до сих пор не оправились от последствий этого кризиса.

Как восстанавливались

В разгар кризиса правительство вернулось к поддержке курса рубля.

В отличие от 98-го ЦБ активно накачивал банки деньгами, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы. Крупных банкротств удалось избежать. Так же правительство поступило с крупной промышленностью. Заводы и фабрики обеспечили господдержкой за счет крупных госзаказов.

Темпы роста и падения ВВП.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

2014 год

Что случилось

Стремительно снижались мировые цены на нефть, к тому же Запад ввел против России экономические санкции, вызванные событиями на Украине. Рубль резко подешевел по отношению к иностранным валютам.

Причины

Спрос на «черное золото» снизился, а добыча, наоборот, выросла. Дело в том, что США стали активно осваивать сланцевые запасы углеводородов. К тому же ведущие страны — экспортеры нефти не смогли договориться, чтобы синхронно притормозить добычу и поддержать цены. В результате нефть подешевела более чем в два раза. Но в этот раз не нефтью единой подпитывался кризис. Очередной майдан на Украине обернулся возвращением в состав России Крыма и отделением ДНР и ЛНР. Заплатить за это пришлось нам: Европа и США ввели серьезные санкции против России, мы ответили продуктовым эмбарго.

Сколько потеряли

Всего за 3 месяца 2014-го рубль ослаб на 14,9%. Но это были цветочки по сравнению с тем, что мы увидели в декабре. В черный вторник, 16 декабря, рубль обесценился как никогда. За доллар давали 79 рублей, за евро — 98, а в обменниках курсы перевалили за 100 деревянных.

Из-за обесценивания рубля россияне стали беднее — размер средней годовой зарплаты стал меньше, чем в Китае.

Инфляция по итогам 2014 года составила 11,4%, а в 2015-м — 12,9%.

Как восстанавливались

В отличие от двух предыдущих кризисов быстрого роста не получилось. Цены на нефть в глобальном плане так и не выросли, санкции действуют до сих пор и только ужесточаются.

Запустить экономический рост в нужных объемах так и не удается: в 2018-м ВВП вырос на 2,5%, в 2019 м — на 1,4%.