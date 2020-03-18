Воссоединение Крыма с Россией. Как полуостров стал частью РФ

18 марта исполняется 6 лет со дня воссоединения Республики Крым с Россией. На референдуме на вопрос о вхождении полуострова в состав РФ тогда 97% жителей региона проголосовали «за». Вспоминаем, как это было.

Митинг в день присоединения Крыма к России.

Олег Богданов

Референдум

16 марта на референдум вынесли два вопроса, касаемо воссоединения Крыма с Россией. Если вопросы поддерживают более 50% голосовавших, то он считался одобренным. 96,77% и 95,6% в Крыму и Севастополе соответственно поддержали воссоединение.

Свыше 50 человек из 21 стран наблюдали за проведением референдума. Большая часть государств — членов ООН не поддержало плебисцит о статусе Крыма.

Провозглашение независимости Крыма

17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление, согласно которому Крым был признан независимым суверенным государством. Помимо этого, в документе содержалось обращение к России с предложением принять Крым в состав России в качестве нового субъекта со статусом республики.

Также в этот день крымский парламент переименовали в Государственный совет Республики Крым, а Севастопольский городской совет — в законодательное собрание. Госсовет Крыма постановил, что с 17 марта в республике «не применяется законодательство Украины, не исполняются решения Верховной Рады и иных госорганов, принятые после 21 февраля 2014 года». Горсовет Севастополя единогласно принял решение о вхождении города в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта.

Митинг в день присоединения Крыма к России.

Олег Богданов

17 марта Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством.

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации. Украина, Европейский союз и США не признали это воссоединение и независимость республики.

11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым, в которой прописаны государственные языки. Их три — это русский, украинский и крымско-татарский.

День воссоединение Крыма с Российской Федерацией

Уже традиционно в Крыму 18 марта отмечается День воссоединения с Россией, который установлен законом «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» от 29 декабря 2014 года. В этот день во всех городах республики проходят массовые торжества и праздничные мероприятия с фейерверком и гуляниями. Также этот день официально признан выходным днем.

В других регионах страны 18 марта в последние годы также широко отмечается воссоединение Крыма с Россией.

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