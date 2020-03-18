Алтайский Минобр объяснил распоряжение федерального министра распустить школы 12 апреля

Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля не будут проводить занятия. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время заседания совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора, трансляция которого велась в YouTube. В Минобре Алтайского края объяснили ИА «Банкфакс», что уже начали отрабатывать ситуацию, а 18 марта министр Максим Костенко объяснил, как будут проходить каникулы и дистанционное обучение. Между тем родители в соцсетях уже выражают возмущение принятыми мерами.

Ранее было объявлено, что каникулы начнутся с 20, а не 23 марта. Теперь стало известно, что дети не пойдут в школу как минимум до 12 апреля. «С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время прямого эфира.

Максим Костенко также провел прямой эфир в Instagram и объяснил, как будет организован процесс. Руководитель краевого ведомства рассказал, что формально датой завершения каникул будет считаться 1 апреля, однако детей ждут обратно гораздо позже. «До 12 апреля занятия в школах проходить не будут. Будет осуществлено дистанционное обучение. Весь комплекс мер подготовлен, мы его будем реализовывать поэтапно. Сегодня руководители Алтайского института развития образования представят первые шаги, с завтрашнего дня начинаем серию вебинаров для учителей-предметников. Будут рекомендации для каждой категории работников», — пояснил Костенко. До конца недели местные власти получат письма от Минобра о ситуации, 25 марта пройдет видеоселекторное совещание, на котором ведомство вместе с руководством муниципальных органов образования обсудит, как вводить дистанционное обучение. При этом Костенко уточнил, что возможно продление каникул и на более длительный срок.

Между тем родители алтайских школьников пишут в официальном аккаунте краевого Минобра, что против экстренных мер. «На основании чего у нас в крае, и в частности в Барнауле, нагнетается ситуация с коронавирусом? Зачем в образовательных организациях вводить карантин, а детей отправлять на каникулы и рассматривать вопрос о дистанционном обучении? Какие для этого есть веские причины? От ДТП гораздо выше смертность, например», — вопрошает одна из пользовательниц. Она пояснила, что не может взять отпуск и сидеть с ребенком, чтобы проходить школьную программу и контролировать выполнение заданий. «Все родители возмущены. Вы прямо провоцируете волнения. Приведите веские аргументы для объявления карантина», — потребовала мама одного из школьников.

Подробного ответа на этот вопрос в ведомстве не дали. «Каникулы и дистанционное обучение — это одна из мер профилактики. До начала и после завершения каникул родители вправе самостоятельно определить отправлять ребенка в школу или нет», — прокомментировали в Минобре.

В условиях распространения коронавируса Министерство просвещения и Рособрнадзор создают рабочую группу для поддержки систем образования в регионах. По словам федерального министра Сергея Кравцова, ведомствами создана координационная методическая группа по поддержке учителей и родителей, а также организации дистанционного обучения в регионах. «Открыты соответствующие образовательные ресурсы… Крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам, чтобы дети могли иметь возможность при необходимости получать образование и не выпадать из образовательного процесса», — приводит его слова РБК. Кравцов отметил, что доступ ко всем ресурсам будет бесплатным и поблагодарил операторов связи за поддержку в этом вопросе. Дистанционное обучение охватит и учащихся среднего профессионального образования, добавил он.

При этом Кравцов отметил, что школы продолжат работу, и если родители школьников начальных классов не смогут оставить детей дома, детей можно будет привести в образовательное учреждение.

Из-за сложившейся ситуации будет изменен и график досрочной сдачи ЕГЭ. Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что соответствующий приказ уже направлен в Минюст. Сдача досрочных экзаменов переносится на основной период в июне, на резервные дни. Музаев отметил, что всего досрочно сдавать ЕГЭ в России планировали 32 тысяч человек. «Если каким-то участникам по каким-то причинам надо сдавать экзамен раньше, по предъявленным документам будет приниматься решение, чтобы они сдавали экзамен в основные дни, в первой половине июня», — сказала Музаев. Обработка результатов ЕГЭ будет проводиться в ускоренном режиме.

По действующему сейчас приказу первый, досрочный этап ЕГЭ должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля. 16 марта о переносе сдачи досрочной части ЕГЭ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Основной период сдачи экзамена запланирован с 25 мая по 29 июня.