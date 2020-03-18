Всех российских школьников отправят на трехнедельные каникулы

Досрочный период ЕГЭ переносится.

Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что будет организована поддержка дистанционного обучения школьников, а также откроются соответствующие образовательные ресурсы.

Кроме того, стало известно, что досрочный период ЕГЭ переносится на основной этап сдачи в июне. Изначально досрочный период должен был начаться 20 марта и продлиться до 13 апреля. В нем планировали принять участие 32 тысячи человек.

Ранее стало известно, что все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса. До этого дня учреждения работают в режиме свободного посещения.

15 марта власти рекомендовали российским университетам рекомендовали на дистанционное обучение.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 114 человек, вирус обнаружили во всех странах Европы.