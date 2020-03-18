На фоне угрозы коронавируса в Турции политические партии отменили запланированные мероприятия

Крайне правая Партия националистического движения (ПНД) объявила о переносе встречи мэров партии, которая должна была состояться 27-30 марта.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) намерена провести свой 37-й очередной конгресс, запланированный на 28-29 марта, хотя официальный представитель партии Фаик Озтрак сказал, что они ждут сигналов от Министерства здравоохранения о том, стоит ли откладывать съезд.

«Наша страна столкнулась с серьёзной угрозой. Мы внимательно следим за сообщениями Министерства здравоохранения. Что касается ограничения посещаемости конгресса или его переноса, мы сделаем всё необходимое. Однако мы бы очень не хотели откладывать заседание нашей партии», — отметил Озтрак.

Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) объявила в четверг, что они проведут пресс-конференцию в пятницу относительно того, состоится ли предстоящее празднование весеннего равноденствия — Навруза, по случаю которого часто собираются тысячи людей в юго-восточных городах, таких как Диярбакыр, в свете угрозы Covid-19.

Между тем правящая Партия справедливости и развития (ПСР) приняла решение запретить вход детей и пожилых людей на заседания фракции в парламенте, а также закрыть доступ посторонних в ресторан в парламенте, где обедают депутаты.