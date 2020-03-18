«Больницы переполнены»: Ольга Куриленко рассказала о ситуации с коронавирусом в Лондоне

Ольга Куриленко, попавшая в список зараженных коронавирусом, держит поклонников в Instagram в курсе ситуации с недугом в Лондоне. Актриса находится на домашнем карантине, поскольку все больницы переполнены.

Как сказала звезда картины «Обливион», несмотря на плохое самочувствие, она отказалась от госпитализации. Сейчас больницы Лондона переполнены и там находятся люди, которые борются за свою жизнь. В связи с этим Ольга Куриленко решила обращаться за медицинской помощью только в экстренном случае. «Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую», — сообщила знаменитость. Тест на коронавирус ей сделали в городской клинике, для чего врачам понадобился мазок из горла. Артистка не знает, где подцепила заболевание, однако высокая температура, присутствующая всю неделю, начала спадать.

READ Преимущества корпоративных занятий риторикой

Фолловеры поблагодарили Куриленко за честность и полезные сведения и пожелали ей скорее побороть вирус. Актриса, в свою очередь, также была признательна юзерам на оказанную поддержку. В список других звезд, столкнувшихся с недугом, попали Идрис Эльба и Том Хэнкс с супругой. Тем не менее пара вылечилась от болезни за 5 дней.