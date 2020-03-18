Зрители «Дом-2» удивились грязным носкам Алёны Савкиной

Зрители, которые внимательно следят за происходящим на телепроекте «Дом-2», на днях были шокированы состоянием носков Алены Савкиной, которую и раньше подозревали в нечистоплотности.

Так как у Савкиной это не вызывает никаких отрицательных эмоций, зрители телепроекта посочувствовали её маленькому сыну Богдану. Они пришли к выводу, что в стирке нуждаются не только носки Рапунцель, но и напольное покрытие в доме — оно такое же грязное. Подписчиков ужасает, что Богдан, любимым способом передвижения которого по полу являются «четвереньки», потом кладёт свои грязные руки в рот.

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