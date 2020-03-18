Участник «Дом-2» Алексей Купин провел параллель между беременностью Майи Донцовой и их свадьбой

На телепроекте «Дом-2» супружеская пара Алексея Купина и Майи Донцовой давно мечтает завести ребенка. Не является секретом, что молодые люди активно планировали этот шаг, но жизнь внесла свои коррективы.

Как сказал Купин поклонникам пары, пока всё идёт не так гладко, как хотелось, но он верит, что всё будет хорошо и планы влюблённой пары обязательно сбудутся. Он пожелал поклонникам быть добрее, не сплетничать и делать больше добрых дел.

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