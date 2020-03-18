Звезда «Дом-2» Александра Черно негодует — проект захватили «фрики»

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно не хочет обсуждать возникающие проблемы новой пары — Ирины Богдановой и Николая Должанского. Молодые люди сегодня желают бракосочетание, завтра обсуждают собственные песни, не могут решить, пора ли им заводить детей и вообще являются неадекватными людьми.

Сама Александра Черно уже не первый год держится на телестройке за счет того, что регулярно совершает эпатажные, а порой и отталкивающие выходки. Похоже, она не хочет расставаться с «пальмой первенства» и отдавать её Николаю. Кажется, именно желание остаться «нормальными фриками» на «Спаси свою любовь» и сподвигло Иосифа Оганесяна заплести афрокосички и изменить имидж.

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