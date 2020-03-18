«Больницы переполнены»: Ольга Куриленко рассказала о ситуации с коронавирусом в Лондоне

Ольга Куриленко, попавшая в список зараженных коронавирусом, держит поклонников в Instagram в курсе ситуации с недугом в Лондоне. Актриса находится на домашнем карантине, поскольку все больницы переполнены.

Как сказала звезда картины «Обливион», несмотря на плохое самочувствие, она отказалась от госпитализации. Сейчас больницы Лондона переполнены и там находятся люди, которые борются за свою жизнь. В связи с этим Ольга Куриленко решила обращаться за медицинской помощью только в экстренном случае. «Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую», — сообщила знаменитость. Тест на коронавирус ей сделали в городской клинике, для чего врачам понадобился мазок из горла. Артистка не знает, где подцепила заболевание, однако высокая температура, присутствующая всю неделю, начала спадать.

Фолловеры поблагодарили Куриленко за честность и полезные сведения и пожелали ей скорее побороть вирус. Актриса, в свою очередь, также была признательна юзерам на оказанную поддержку. В список других звезд, столкнувшихся с недугом, попали Идрис Эльба и Том Хэнкс с супругой. Тем не менее пара вылечилась от болезни за 5 дней.