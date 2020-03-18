Путин: ФНБ может финансово поддержать определенные группы граждан

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в…
Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку определённых групп, сказал президент России Владимир Путин в рамках проекта »20 вопросов Путину».
«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается», — поделился глава государства.
Путин также отметил, что объем фонда превысил 7% от ВВП. Это позволяет начать инвестиции.
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