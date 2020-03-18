Что нас ждет 18 марта: главное за три минуты

Главные события:
- Владимир Путин посетит с рабочим визитом Крым
- Вступает силу постановление, согласно которому до 1 мая в Россию временно ограничат въезд иностранцев и лиц без гражданства
- Рустам Минниханов проведет совещание по вопросу благоустройства набережной Казанки и совещание по вопросу разработки стратегии развития международного выставочного центра «Казань Экспо»
- Часть московских ресторанов в связи с распространением коронавируса приостановит работу и перейдет на формат доставки еды.
- Мосгорсуд огласит приговор бывшему руководителю главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову по обвинению в коррупции
Не забудьте поздравить:
- Вахит Имамов, главный редактор газеты «Мэдэни жомга»
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- Россиян будут привлекать к ответственности за нарушение карантина
- РБК узнал, что Россия предлагала Беларуси на переговорах по интеграции
- В Германии призвали снять санкции с России
Самые читаемые новости за сутки:
- Власти РТ ужесточили ограничения из-за коронавируса: запрещены кальяны и клубы, под вопросом авиарейсы
- Минниханов перенес школьные каникулы в Татарстане
- В Татарстане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
- Задержан замглавы МЧС РТ — его подозревают в мошенничестве
- В Китае назвали скрытых разносчиков коронавируса