Что нас ждет 18 марта: главное за три минуты

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Что нас ждет 18 марта: главное за три минуты

Главные события:

  • Владимир Путин посетит с рабочим визитом Крым
  • Вступает силу постановление, согласно которому до 1 мая в Россию временно ограничат въезд иностранцев и лиц без гражданства
  • Рустам Минниханов проведет совещание по вопросу благоустройства набережной Казанки и совещание по вопросу разработки стратегии развития международного выставочного центра «Казань Экспо»
  • Часть московских ресторанов в связи с распространением коронавируса приостановит работу и перейдет на формат доставки еды.
  • Мосгорсуд огласит приговор бывшему руководителю главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову по обвинению в коррупции

Не забудьте поздравить:

  • Вахит Имамов, главный редактор газеты «Мэдэни жомга»

еще больше именинников

Что нас ждет 18 марта: главное за три минуты

Главное утром в федеральной прессе:

  • Россиян будут привлекать к ответственности за нарушение карантина
  • РБК узнал, что Россия предлагала Беларуси на переговорах по интеграции
  • В Германии призвали снять санкции с России

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