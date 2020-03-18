Названа группа крови, которая наиболее уязвима для коронавируса

Медицинские исследователи в Китае взяли образцы групп крови более 2000 пациентов, инфицированных вирусом в Ухане и Шэньчжэне, и сравнили их с местным здоровым населением. Они обнаружили, что у пациентов с второй группой крови был более высокий уровень инфекции, а их симптомы были более серьезными.

Несмотря на то, что исследование предварительное, китайские ученые настоятельно призывают правительства и медицинские учреждения учитывать различия в группе крови при лечении пациентов с вирусом, известным как Sars-CoV-2.

«Люди с второй группой крови, возможно, нуждаются в особой усиленной личной защите для снижения вероятности заражения, — пишут исследователи во главе с Ван Синхуанем из Evidence-Based and Translational Medicine в Zhongnan Hospital в университете Уханя. — Пациентам, инфицированным Sars-CoV-2, с с второй группой крови, возможно, потребуется более тщательное наблюдение и агрессивное лечение».

Из 206 пациентов, которые умерли от Covid-19 в Ухане, у 85-ти была вторая группа крови, что на 63% больше, чем погибших с первой группой. Тенденция прослеживалась среди разных возрастных и гендерных групп.