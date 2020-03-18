На Филиппинах зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение крайне заразного заболевания, было уничтожено порядка 25 тысяч птиц и создана карантинная зона радиусом в семь километров. На данной территории специальные отряды из сотрудников Минсельхоза страны предотвращают всякое движение домашних и диких пернатых. Для обеспечения стабильных внутренних поставок домашней птицы разрешается транспортировка суточных цыплят, инкубационных яиц и куриного мяса при условии, что исходные фермы дали отрицательный результат на птичий грипп.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что это единственный случай, затрагивающий только одну перепелиную ферму», — сказал министр сельского хозяйства Филиппин Уильяма Дара.

«Птичий грипп» — это несколько подвидов вируса гриппа А, среди которых H5N6 является далеко не самым опасным. Его «родственник» H5N1 может гораздо легче передаваться людям и обладает невероятно высокой смертностью для подобных заболеваний: почти 60%. Обнаруженный на Филиппинах штамм не настолько суров и пока еще не унес жизни людей, но он всегда может мутировать.