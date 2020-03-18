На Филиппинах зафиксирована вспышка птичьего гриппа

|На одной из птичьих ферм в муниципалитете Хаэн провинции Нуэва-Эсиха за месяц погибло около 1500 перепелов. Анализы показали наличие высокоинфекционного подвида H5N6 вируса гриппа A, получившего прозвище «птичий грипп», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение крайне заразного заболевания, было уничтожено порядка 25 тысяч птиц и создана карантинная зона радиусом в семь километров. На данной территории специальные отряды из сотрудников Минсельхоза страны предотвращают всякое движение домашних и диких пернатых. Для обеспечения стабильных внутренних поставок домашней птицы разрешается транспортировка суточных цыплят, инкубационных яиц и куриного мяса при условии, что исходные фермы дали отрицательный результат на птичий грипп.
«Мы хотели бы подчеркнуть, что это единственный случай, затрагивающий только одну перепелиную ферму», — сказал министр сельского хозяйства Филиппин Уильяма Дара.
«Птичий грипп» — это несколько подвидов вируса гриппа А, среди которых H5N6 является далеко не самым опасным. Его «родственник» H5N1 может гораздо легче передаваться людям и обладает невероятно высокой смертностью для подобных заболеваний: почти 60%. Обнаруженный на Филиппинах штамм не настолько суров и пока еще не унес жизни людей, но он всегда может мутировать.