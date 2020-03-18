Москва предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

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Reuters
Россия предложила Белоруссию создать 12 наднациональных органов, в том числе единую налоговую, таможенный орган, суд Союзного государства и др. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Как отмечается, также Москва порекомендовала создать общие регуляторы по направлениям в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.
Примечательно, что о создании единых органов упоминается в 31-й «дорожной карте» по интеграции двух государств.
В документе также говорится о разработке «дорожных карт», имеющих отношение к совместной стратегии РФ и Белоруссии в сфере обороны, создании общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.
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