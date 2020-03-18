Пентагон ограничивает поездки военных внутри США из-за коронавируса

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Reuters

Министерство обороны США вводит ограничение на поездки внутри страны в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

Новые правила касаются американских военнослужащих, гражданских лиц минобороны и членов их семей. Запрещаются все внутренние передвижения указанных лиц, говорится в сообщении. Исключения возможны для неотложных поездок, необходимых в целях выполнения миссии или по гуманитарным причинам.

Ограничение вступает в силу 16 марта и продлится до 11 мая 2020 года, отмечается в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 142 тысяч, погибли 5383 человек.

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