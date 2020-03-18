Импорт из Китая в Японию снизился на 47% из-за коронавируса

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Athit Perawongmetha/Reuters

Импорт товаров из Китая в Японию в феврале текущего года снизился на 47% по сравнению с показателем за февраль 2019 года на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство финансов.

Причиной снижения импорта стала остановка работы китайских предприятий из-за коронавируса, заявили в министерстве.

В частности, уменьшились поставки в Японию автомобильных комплектующих, что привело к временному прекращению или сокращению производства на японских предприятиях данной отрасли. Также снижение импорта привело к дефициту в Японии медицинских масок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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