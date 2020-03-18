Товарооборот между Россией и КНДР вырос на 40%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Товарооборот между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) в 2019 году увеличился более чем на 40% по сравнению в показателем предыдущего года. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на данные Международного торгового центра (ITC).

Согласно информации ITC, объем торговли между странами составил $47,9 млн, что на 40,6% выше показателя 2018 года.

Уточняется, что КНДР импортировала из России товаров на $44,9 млн, из них $27,2 млн приходятся на нефтепродукты. При этом экспорт из Северной Кореи в Россию составил $3 млн, из них $1,6 млн – музыкальные инструменты.

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