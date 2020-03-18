Китай лишил аккредитации ряд журналистов американских СМИ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Китая лишили аккредитации ряд журналистов американских СМИ в качестве ответной меры на сокращение числа китайских журналистов в США, сообщил во вторник МИД КНР.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что число китайских граждан в пяти государственных СМИ США будет сокращено со 160 человек до 100. Отмечалось, что к 13 марта China Radio International может оставить в стране двух сотрудников, газета China Daily – девять, телеканал China Global Television Network (CGTN) – 30, и информационное агентство Синьхуа – 59.

«В ответ на сокращение штата китайских СМИ в США … Китай требует, чтобы журналисты с гражданством США, работающие в New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, чьи удостоверения журналиста должны истечь до конца 2020 года, уведомили Департамент информации министерства иностранных дел в течение четырех календарных дней, начиная с сегодняшнего дня, и вернули свои пресс-карты в течение десяти календарных дней», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Кроме того, Китай в качестве ответной меры требует, чтобы представительства Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post и Time в Китае предоставили в письменной форме информацию о своих сотрудниках, финансах, операциях и недвижимости в КНР.

«Вышеупомянутые меры являются абсолютно необходимыми и ответными мерами, которые Китай вынужден принимать в ответ на необоснованное притеснение, которое испытывают китайские СМИ в США», — отмечается в сообщении.