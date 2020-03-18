Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали $1 миллион для заболевших коронавирусом

Звезды стараются поддерживать заболевших людей.

Голливудская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые занимаются поддержкой пожилых людей и семей с низким уровнем дохода. По мнению пары, эти категории граждан наиболее уязвимы перед коронавирусом и им надо помогать.

«Помните, для любви не существует расстояний и преград. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если это что-то — просто посидеть дома», — написала Блейк Лайвли.

Рейнольдса и Лайвли фанаты очень любят, в том числе, и за чувство юмора. И даже здесь без него не обошлось. Позже жена актера добавила, что игнорировать тещу – не то же самое, что ограничить контакты из-за коронавируса.

«Может кто-нибудь передать Райану, что «эмоциональное дистанцирование» от тещи — это не выход. Ничто не сможет его спасти», — пошутила Лайвли.

Из звезд сейчас болеют коронавирусом Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Впрочем пару уже выписали из больницы. Находится на карантине Ольга Куриленко. Коронавирс был обнаружен у Идриса Эльбы, звезды «Игры престолов» Кристофера Хивью.

Селебрити призывают людей к осознанному поведению и соблюдать все меры предосторожности. В связи с вирусом благотворительностью занялись Донателла Версаче, Леди Гага, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и др.