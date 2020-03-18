НРП: В Турции за последние три года за психиатрической помощью обратились более 8 млн человек

Количество умерших в следствие самоубийства в период с 2002 по 2018 год, достигло 5 тыс. 485 человек, сказал он, ссылаясь на отчёт НРП.

«Из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни мы переживаем коммунальное безумие», — цитирует его Cumhuriyet.

Депутат также отметил, что необходимо создать парламентскую комиссию для полного выявления этих проблем, и принятия необходимых мер для их решения.

Надо сказать, что в 2019 году по Турции прокатилась волна коллективных самоубийств с применением цианидов: в ноябре в течение одной недели в трёх семьях погибли 11 человек.

Издание отмечает, что согласно отчёту Турецкого статистического института (TurkStat), финансовые проблемы являются одним из основных факторов, побуждающих турок к суициду.