Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего возлюбленного

Бывший, а с недавних пор и нынешний участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков вместе с беременной избранницей Ангелиной Монах пришел на шоу «Спаси свою любовь», чтобы, по его словам, родить ребенка под камерами. Тем не менее, бывшая избранница шоумена уверена, что девушка его обманывает, а ребенок у нее вовсе не от мужа.

Теперь Светлова намерена пригласить эк-жену Степана Меньщикова на шоу, где она расскажет, откуда взяла подобные сведения, а возможно и разоблачит беременную участницу проекта «Дом-2».

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