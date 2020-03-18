Ляйсан Утяшева предложила на карантине «прокачать» себя снаружи и изнутри

В своем микроблоге Instagram Ляйсан Утяшева опубликовала новый пост, в котором описала идеи для времяпрепровождения на карантине. Телеведущая во время самоизоляции предложила «прокачать» себя снаружи и изнутри.

Многие звезды российского шоу-бизнеса обсуждают со своими фолловерами пандемию, которая охватила мир. Супруга Павла Воли решила быть более конкретной и составила перечень идей, которые станут полезными во время карантина. По словам Ляйсан Утяшевой, можно бесконечно долго злиться на ситуацию с коронавирусом, но лучше не паниковать и провести время с пользой. Поэтому ведущая предлагает самоизолироваться и начать инвестировать в себя, тем более, что отговорки «нет времени» теперь не актуальны.

Первым в списке гимнастки стоит зарядка, а именно длительные упражнения по утрам. Жена юмориста считает, что карантин — отличный повод привести свою фигуру в желаемую форму. Кроме этого Ляйсан Утяшева советует правильно питаться в этот период и усовершенствовать свои кулинарные навыки. Если есть возможность, то можно работать дистанционно или начать изучение иностранных языков, до которых «давно не доходили руки». Спортсменка также предлагает составить список книг, обязательных к прочтению во время пандемии. Последним в списке дел знаменитости стоит генеральная уборка дома и тотальная «зачистка» смартфона. READ Харви Вайнштейн отправится в тюрьму на 23 года