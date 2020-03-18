Путин высказался о ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин выпустил обращение к российским гражданам в связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции в стране.

Путин высказался о коронавирусе

В первую очередь глава государства заверил всех граждан, что, несмотря на высокий уровень риска, ситуация с эпидемией в России в целом находится под контролем. Путин призвал власти активно бороться с различными фейками, появляющимися на фоне новостей о коронавирусе, а также потребовал не сеять панику среди населения.

Также президент обратился к россиянам и призвал их не закупать продукты впрок. По словам Путина, до закрытия магазинов в нашей стране не дойдет.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», – отметил Путин.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с поставками продуктов в России «стабильная», никаких сбоев в этом плане быть не должно.

Люди начали экстренно закупать товары первой необходимости после того, как в России начали фиксировать все новые и новые случаи заражения, а также вводить режим ЧС в различных регионах.

Сколько в России заболевших коронавирусом на 18 марта

Татьяна Голикова представила последние данные по численности заболевших короновирусом россиян. По словам вице-премьера, на 17 марта в стране зарегистрировали 114 инфицированных. Из общего числа случаев 10 являются контактными, а остальные — завозные. Голикова отметила, что карантин — вынужденная мера, однако это не должно негативно отражаться на доходах граждан. Правительство пересмотрит правила выдачи бюллетеней и порядок выплат по ним.

Вице-премьер добавила, что коронавирус зафиксировали в 26 регионах РФ. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.