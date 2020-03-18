Стала известна причина смерти Эдуарда Лимонова

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер на 78-м году жизни от осложнений, вызванных операцией. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Как стало известно, 15 марта Лимонова госпитализировали в одну из московских клиник с кровотечением. Врачи назначили две операции, однако организм писателя, который долгое время боролся с онкологией, не выдержал.

Изначально Лимонов пожаловался на проблемы с горлом, что стало причиной воспалительного процесса.

Биография

Лимонов автор романов «Это я, Эдичка» (1976), «История его слуги» (1982), «Дневник неудачника»(1982), «Смерть современных героев» (1985), автобиографическую трилогию «Подросток Савенко» (1983), «Молодой негодяй» (1986), «…У нас была Великая эпоха» (1995).

В 1991 году писатель вернулся в Россию, в 1992 году получил российское гражданство.

В России Лимонов занимался политикой. В 1994 году вместе с омским музыкантом Егором Летовым создал Национал-большевистскую партию (экстремистская организация, запрещенная в России).

В июле 2010 года Лимонов возглавил партию «Другая Россия», но Минюст отказал ей в регистрации.

У Эдуарда Лимонова осталось двое детей: 14-летний сын Богдан и 12-летняя дочь Саша, с их матерью Екатериной Волковой писатель расстался.