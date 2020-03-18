Схватка жирафов из-за самки попала на видео

Share Tweet Share Share Email Comments Видео: Kruger National Park Videos / YouTube

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки двух жирафов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на YouTube-канале Kruger National Park Videos.

На видео два самца трутся шеями, пытаются ударить друг друга головами и сбить с ног, в то же время уклоняясь от выпадов соперника. Поединок может продолжаться более 30 минут, а победа повышает шансы на благосклонность окрестных самок.

Жирафы редко наносят друг другу серьезные травмы, хотя удары головой способны привести к перелому челюсти, шеи и даже гибели одного из животных. Учеными описан случай, когда один из дерущихся самцов пробил шею противника ниже уха и сломал ему позвоночник.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.