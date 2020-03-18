Анастасия Заворотнюк последние новости 2020: как себя чувствует актриса сегодня, 18 марта

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Анна Заворотнюк показала подписчикам картины, которые нарисовала, когда переехала в США. Наследница болеющей знаменитости призналась, что сначала ей было очень тяжело, и выразить свои чувства она могла только на бумаге. Однако потом заграничная жизнь наладилась – девушка нашла друзей и стала счастливой.

Анастасия Заворотнюк: новости последние сегодня, 18.03.2020

Для Заворотнюк-младшей Штаты не были незнакомой страной. Вместе с матерью и отцом Дмитрием Стрюковым она жила там в детстве. Вернуться в Россию семье пришлось, когда Анастасию Заворотнюк утвердили на роль Вики в сериале “Моя прекрасная няня”.

Позже Анна получила за океаном диплом.

“Только переехала в Америку и, будучи человеком, очень привязанным к дому и к семье, серьезно это переживала. Мне было трудно, тяжело, и душа моя попросила именно такого выражения на бумаге – одиночество”, – рассказала дочь знаменитости в “Инстаграм”.

Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы. Она отметила, что семья борется и молится о здоровье артистки. На своей станице в Instagram Анна рассказала о поездке в Италию и поделилась впечатлениями. По данным некоторых СМИ, именно там Анастасия Заворотнюк проходит лечение.

В комментариях подписчики поинтересовались, как себя чувствует актриса, и пожелали ей скорейшего выздоровления.

“Всё хорошо, мы боремся и молимся за её скорейшее выздоровление”, – ответила Анна.

При этом в комментариях одна из подписчиц поделилась своими переживаниями и рассказала, что два года назад потеряла маму, которая тоже боролась с онкологическим заболеванием.

Анна выразила соболезнования и отметила: “В нашем случае все будет хорошо, мы победим, я уверена”.

Кроме того, она прокомментировала отказ семьи давать публичные комментарии.

“Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени. Есть миллионы добрейших людей, которые и так молятся за мою мамочку, и у меня не хватит слов для выражения благодарности им”, – добавила Анна Заворотнюк.