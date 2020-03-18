Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего возлюбленного

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Бывший, а с недавних пор и нынешний участник проекта “Дом-2” Степан Меньщиков вместе с беременной избранницей Ангелиной Монах пришел на шоу “Спаси свою любовь”, чтобы, по его словам, родить ребенка под камерами. Тем не менее, бывшая избранница шоумена уверена, что девушка его обманывает, а ребенок у нее вовсе не от мужа.

Теперь Светлова намерена пригласить эк-жену Степана Меньщикова на шоу, где она расскажет, откуда взяла подобные сведения, а возможно и разоблачит беременную участницу проекта “Дом-2”.