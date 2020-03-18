Число жертв коронавируса в США достигло 100 человек, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Число скончавшихся от нового коронавируса в США достигло 100, сообщает газета Washington Post.

Ранее университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США превысило пять тысяч, 85 человек умерли.

«На территории США не менее 100 человек погибли от очень заразного нового вируса», — пишет издание.

Сообщается, что число жертв может в возрасти в ближайшее время.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.