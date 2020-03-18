СМИ: Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за COVID-19

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия приостанавливает работу частных предприятий на 15 дней с целью предотвратить распространение коронавируса, сообщает газета Saudi Gazette.

Количество заразившихся новым типом коронавируса в королевстве достигло 171. Ранее сообщалось, что власти страны приняли решение приостановить проведение молитв во всех мечетях страны, кроме двух мечетей в Мекке и Медине.

Агенство Рейтер отмечает, что решение о приостановлении работы коснется всех компаний, кроме тех, чья деятельность связана со здравоохранением и обеспечением продуктами питания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.