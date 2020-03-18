Коммунисты Алтая провели местах пикеты против обнуления после запрета митинга Барнауле

Протест в Рубцовске

Алтайские комсомольцы требуют от администрации Барнаула пересмотреть свое решение об отказе в проведении митинга против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина. Доводы чиновников об эпидемиологической ситуации с коронавирусом коммунисты считают несостоятельными, поскольку прямого запрета на массовые мероприятия нет, и указывают, что отказ мэрии нарушает их права. Они уже направили соответствующее письмо в администрацию. Лидер алтайских комсомольцев Антон Арцибашев в разговоре с «Банкфаксом» сообщил, что в случае, если это письмо проигнорируют, может продолжить борьбу. Стоит отметить, что в Рубцовске коммунистам все же удалось провести протестную акцию по данной тематике, однако в формате массового пикета. Это может свидетельствовать о том, что в случае дальнейших отказов от властей выходом может стать смена формы.

Митинг в Барнауле должен был пройти 26 марта на площади Советов, неподалеку от здания правительства Алтайского края. Однако в мэрии на уведомление о проведении протестной акции ответили отказом. Мотивом для него послужила будто бы сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Организаторы планировали собрать около тысячи человек, и такое массовое скопление «неопределенного круга лиц» чиновники посчитали небезопасным. Активистам предложили подождать с митингом до того момента, как ситуация успокоится.

Некоторые совсем не готовы участвовать во всероссийском голосовании

Антон Арцибашев в ответном письме на имя главы города Вячеслава Франка (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс») указал, что не согласен с решением чиновников. По его мнению, письмо Роспотребнадзора, в соответствии с которым органам исполнительной власти в регионах рекомендуют максимально сократить число массовых мероприятий, за исключением чрезвычайно важных и сложных, не влияет на идею митинга. Он считает, что внесение изменений в Конституцию РФ – вопрос достаточно важный, чтобы позволить провести акцию, а кроме того коммунист обращает внимание чиновников на то, что письмо ведомства носит рекомендательный характер и не вводит прямой запрет. Кроме того Арцибашев напомнил властям, что в Алтайском крае, по официальным данным, еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Ради проведения митинга коммунисты даже готовы раздать участникам одноразовые медицинские маски или бумажные платки, как рекомендует Минздрав РФ. В связи с этим Арцибашев настаивает, чтобы в мэрии все же согласовали митинг на тех же условиях – 26 марта на площади Советов. Если это письмо не возымеет эффекта, лидер комсомольцев может обратиться в другие инстанции.

Стоит заметить, что заместитель управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина сообщила «Амителу», что в регионе на данный момент действительно не существует документа, который запрещал бы проведение массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции. По ее личному мнению, региону пока нет нужды отказываться от проведения массовых мероприятий по примеру Москвы.

Между тем в Рубцовске 17 марта прошла серия пикетов против «обнуления» президентских сроков, который городская администрация согласовала. Судя по фотографиям, опубликованным на офсайте крайкома партии, коммунистам удалось собрать около 50 человек, готовых выразить свое недовольство предстоящими поправками в Конституцию РФ. Участие в акции приняли сторонники и члены КПРФ из Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Бийского, Ключевского и Баевского районов. Впрочем, стоит иметь в виду, что уведомление о проведении мероприятия партийцы подали за некоторое время до того, как власти стали проявлять повышенное внимание к ситуации с коронавирусом.

Напомним, что депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила в рамках обновления Конституции РФ начать считать сроки действующего президента заново, что даст ему возможность баллотироваться в 2024 году и далее. Ее идею Госдума одобрила, пакет поправок уже принят во втором и третьем чтении, он прошел согласование в Совете Федерации. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин позже прокомментировал, что преимущество России – это не нефть и газ, а Владимир Путин, «и мы его должны защитить». Свое мнение об «обнулении» еще должен сказать Конституционный суд. Против в Барнауле выступили как левые силы, так и либеральные. Однако их митинги не согласовали городские власти.