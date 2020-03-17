Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституцию

Россияне сделают свой выбор 22 апреля.

Голосование по поводу обновления Конституции России (включая «обнуление» президентских сроков) пройдет 22 апреля.

Соответствующий указ под названием «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 17 марта подписал президент России Владимир Путин.

Текст указа размещен на сайте Кремля.

В ходе голосования перед гражданами России будет поставлен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, при организации референдума планируется широко использовать надомное и дистанционное голосование. «Голосование по поправке в Конституцию будет проводиться, если эпидемиологическая ситуация позволит», – заявил Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Ранее поправки в Конституцию утвердили депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации. Затем поправки получили одобрение Конституционного суда.

Напомним, что обновлением Конституции российские власти занялись после Послания президента Федеральному Собранию. Была назначена рабочая группа, некоторые члены которой, как оказалось, даже не читали основной закон страны.