Использование общественного транспорта в Стамбуле сократилось на 17%

Согласно статистическим данным, опубликованным в Twitter пресс-секретарём муниципалитета Стамбула Муратом Онгуном, до 9 марта общественным транспортом, таким как метро и автобусы пользовались в среднем 9 млн 441 тыс. 316 человек, в то время как к 13 марта эта цифра постепенно снизилась до 6 млн 188 тыс. 972, что соответствует снижению на 17%, пишет Turkish Minute

Напомним, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о первом подтверждённом случае заболевания Covid-19 в Турции 11 марта.