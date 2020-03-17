Джаред Лето провел 12 дней в пустыне без связи (пока мир сходил с ума от коронавируса) и только сейчас узнал об эпидемии

Коронавирус захватил не все умы: в мире еще остались люди, которые не начинают день с новостей о пандемии, и один из таких людей — 48-летний музыкант Джаред Лето, который узнал об эпидемии… лишь вчера. В своем инстаграме вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars рассказал, что только что вернулся из 12-дневного ретрита, во время которого медитировал в пустыне.

Вау. Мы были полностью изолированы от внешнего мира: без телефонов и других средств связи… Понятия не имели, что происходит везде. Вчера я вернулся в совершенно другой мир — в тот, который изменился навсегда. Сногсшибательно — это мягко говоря. Мне приходят сообщения от друзей и родственников из разных уголков мира. Пытаюсь понять, что происходит. Надеюсь, что вы и ваше окружение в порядке. Посылаю всем положительную энергию, — написал Джаред в соцсети и пожелал всем сохранять безопасность.

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Джаред Лето

О безопасности твердят все вокруг, призывая не покидать дома. О мерах борьбы с распространением вируса COVID-19 говорят и заразившиеся им звезды.

Оставайтесь дома и будьте прагматичны… Никакой паники, — посоветовал вчера в твиттере актер Идрис Эльба, чей анализ на коронавирус показал положительный результат.