Регина Тодоренко назвала поддержку ЛГБТ «пропагандой». Ей посоветовали «не нести бред в массы»

За новостями о коронавирусе на второй план отошли все другие инфоповоды. Однако многие пользователи сети не изменили своим привычкам и продолжают следить за влогами известных людей.

Так, на прошлой неделе на YouTube-канале 29-летней Регины Тодоренко вышел новый выпуск шоу «Пятница с Региной», гостями которого стали Александр Гудков и Екатерина Варнава.

Милая беседа обернулась скандалом, когда речь зашла о ЛГБТ-сообществе. Многих зрителей возмутил вопрос Регины, почему Александр разместил у себя в инстаграме тематическое видео. Впрочем, приведем диалог ведущей и гостей.

Недавно был пост, что ты поддерживаешь ЛГБТ-сообщество, которое подвергается насилию. Вот я хотела у тебя узнать почему,

— поинтересовалась Регина.

Регина Тодоренко

А ты не поддерживаешь? Ты не поддерживаешь тех людей, которые подвергаются насилию?

— включилась Екатерина, прежде чем слово успел взять Гудков.

Я поддерживаю людей, которые подвергаются насилию, но я не поддерживаю пропаганду. Вот в этом ролике ЛГБТ я не нашла себе места. А что, гетеросексуалов у нас не насилуют? Или не унижают детей? Нет буллинга в школе? Почему именно эта тема тебе так важна?

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— развернула свой вопрос Тодоренко.

Александр Гудков и Екатерина Варнава

Не только эта. Все, что затрагивает современную жизнь, мне интересно. Я участвую, как могу, и чем могу помогаю всегда в той или иной ситуации. Почему выложил этот ролик? Он был создан моими друзьями. И среди них есть люди, которые реально страдают,

— объяснил Александр.

Среди бела дня не погонять гетеросексуала по улице. И не начнут их бить,

— более прямолинейно высказалась Екатерина.

Александр Гудков

Я поддерживаю то, про что не надо молчать сейчас. Когда мы молчим, как будто этого нет,

— заключил Гудков.

В сети многие посчитали вопрос Регины неуместным, равно как и упоминание пропаганды.

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Ору. Богатая белая женщина не нашла себе места в видео о дискриминации,

— написал один из пользователей Twitter.

Регина, пропаганды ЛГБТ не существует. Человек таким рождается, не нужно нести бред в массы,

— написала одна из подписчиц Тодоренко.

Судя по всему, немало возмущенных отзывов Регина получила и в личных сообщениях, так как уже через пару дней решила опубликовать у себя на странице объяснение ситуации.

Во-первых, я благодарна вам за такое трепетное отношение и внимание к моему шоу и за теплые комментарии! Во-вторых, сразу хочу высказаться по поводу негодования некоторых индивидуумов о моем вопросе Александру про ЛГБТ. Я не гомофоб, не женоненавистница. Я — пытливый человек, которому в этом мире многое интересно и небезразлично! За всю мою небольшую карьеру я успела взять интервью у лесбиянок в Америке, у геев в Швейцарии, побывать на параде равенства и братства в Австралии, пообщаться с трансгендерами в Таиланде, митинговать вместе с бисексуалами за любовь и принятие в Швеции. Мне невероятно интересно узнать, как устроены механизмы в теле разных личностей, и почему их мнение именно такое, и почему они придерживаются определенных убеждений и принципов. Мне важно знать всю эту информацию, чтобы понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, ведь у каждого из нас свой неповторимый язык тела! Надеюсь, я никого не задела и не обидела своим любопытством и жаждой знаний! Пусть живет любовь во всех ее проявлениях!

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— написала телеведущая у себя на странице.

Впрочем, такое объяснение многих пользователей сети не устроило.

Это звучит примерно как «Я была на куче акций в поддержку ЛГБТ и все равно ничего не поняла».

Она говорит так, будто не с людьми общается, а в зоопарк пришла. Механизм изучить!

— написали в комментариях.