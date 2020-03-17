Гарри Стайлс появился на обложке британского глянца в одних сетчатых колготках и туфлях

26-летний певец Гарри Стайлс стал звездой обложки апрельского номера британского журнала Beauty Papers, представ в нескольких разноплановых образах. На одной из фотографий, сделанных датским фотографом Каспером Сейерсеном, Гарри появился в темно-синем костюме от Gucci, а для съемки другой надел лишь черные сетчатые колготки и туфли.

Как только обложки свежего номера появились в сети, сайт журнала о бьюти-индустрии и культуре перестал работать из-за резкого наплыва интернет-пользователей.

Гарри Стайлс

Стоит отметить, что сетчатые колготки не первый предмет женского гардероба на Стайлсе: британский певец недавно снялся в образе балерины, примерив балетную пачку. Кроме того, Гарри не прочь блеснуть ниткой жемчуга на шее во время выхода на красную дорожку или своего появления на светской вечеринке.

За его новые глянцевые образы отвечал стилист Гарри Ламберт, который помог своему тезке в очередной раз укрепиться в статусе амбассадора Gucci: Стайлс продемонстрировал на обложке Beauty Papers не только вещи, созданные креативным директором марки Алессандро Микеле, но и палитру Gucci Beauty.

Гарри Стайлс

Гарри Стайлс на обложке Beauty Papers