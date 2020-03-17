Скончался писатель Эдуард Лимонов

В возрасте 77 лет скончался русский писатель, поэт, публицист Эдуард Лимонов. Об этом сообщил в своем «Фейсбуке» депутат Сергей Шаргунов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Лимонова экстренно госпитализировали два дня назад из его квартиры.

У писателя началось кровотечение — он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили две операции. Организм Лимонова не перенес нагрузки — сегодня писатель скончался в частной клинике.

Лимонов помимо литературной деятельности запомнился как политик. Он был главой запрещенной в России Национал-большевистской партии, до последнего момента являлся председателем одноименных партии и коалиции «Другая Россия». Он автор популярных оппозиционных проектов: «Другая Россия», «Марш несогласных», «Национальная ассамблея», «Стратегия-31». В марте 2009 года заявил он планах стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года, но в регистрации ему было отказано.