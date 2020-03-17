Коронавирус на финансировании мирового правительства

Выпущенный не то из американской, не то из китайской лаборатории вирус-мутант, который вызывает пневмонию «коронавирус», она же КОВИД-19, продолжает победное шествие по миру и обрушение мировой экономики.

Призывы здравомыслящих людей, в том числе врачей, посмотреть на медицинскую статистику, успокоиться и не поднимать панику, остаются без внимания властей предержащих: коронавирус стал не просто поводом для массового психоза в большинстве стран мира, но настоящим когнитивным оружием, с помощью которого разрушается мировая экономика, стратегические планы, а в перспективе, возможно, и целые государства (в частности, никто из серьезных аналитиков до сих пор не опроверг предположения о том что целью запуска истерии с коронавирусом был подрыв экономики Китая по заказу США, через американскую агентуру из числа т.н. «комсомольцев», к которым относят в том числе и руководство города Ухань) Ведущая роль в раскрутке истерии принадлежит, естественно, американским и европейским СМИ, контролируемым глобальными олигархами, а также подконтрольным им структурам вроде Всемирной организации здравоохранения, которая вчера объявила пандемию по коронавирусу (при 100 с небольшим тысяч заболевших по всему миру) что позволило США тут же закрыть свои границы от европейцев. РИА Катюша публикует статью аналитика Константина Царенко, который не понаслышке знаком с современным биологическим оружием и иными методами информационной войны. Редакция не во всем разделяет мнение аналитика, но считает его весьма интересным и заслуживающим внимания наших читателей:

Для того, чтобы оценить, как работают современные вирусы, сеющие панику, вроде коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к смертельной пневмонии COVID-19 для строго определенной группы риска людей, рассмотрим ближайший пример – СПИД, который называют «чумой 20 века». Еще в 1969 году в иностранной печати была зафиксирована утечка информации ряда центров финансируемых кланами глобалистов от Рокфеллеров до Соросов, которые разрабатывали стратегию применения вирусов и систему регулирования «защиты от вирусов» за счет их «естественного» вброса в различные социальные группы людей. В частности, речь идет о медицинской школе «Маунт Синай» («Синайской горы») в Нью-Йорке и Американской федерации по планированию семьи, которые рассматривают вирус ВИЧ, как часть своего проекта «Инвестиция в Развитие Секса». Как следует из утечки (часть информации размещена тут https://100777.com/node/19), в наименовании СПИД, скрыта иная интерпретация, а не фраза «Вирус Иммунного Дефицита Человека». Аббревиатура раскрывает иной процесс «заражения» общества, точнее аббревиатура раскрывает «шизофренические» замыслы мировых элит, их богатейших династических кланов, зараженных идеей мирового господства и регулирования количества населения Земли. (Элитой именуют себя семьи или, как модно, говорить кланы: олигархов, политиков; банкиров и биржевиков; промышленных и информационных воротил; таких, например, как Рокфеллеры или Соросы. Эти кланы, финансирующие или информационно поддерживающие такие действия, как создание вирусов, дали данному геноциду «красивое» наименование, назвав его проектом «Золотого Миллиарда». Уменьшение количества людей планируется достичь благодаря механизации, роботизации, биохимии, информатизации, генной инженерии, внедрения искусственного интеллекта и т.п., для чего мировые элиты подкупают политиков и национальных лидеров, чиновников разного уровня, настраивая политическую систему, экономику подконтрольных им государств под осуществление своей идеи. Эту идею после Второй Мировой войны многократно озвучивали политики разных передовых Западных стран. Так, бывший госсекретарь президента США Генри Киссинджер (урожденный в Германии как Хайнц А́льфред Ки́ссингер), рассказывал в своих выступлениях об идее «Золотой миллиард», как уже утвержденном проекте. Ему вторила некогда госсекретарь США Мадлен Олбрайт (урожденная в Чехии, как Мария Яна Корбелова). Признанный сверхэффективным политиком бывший экс премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (урожденная баронесса Робертс) также активно говорила о сокращении населения. В современное время политикам вторили члены королевских семей, аристократии и бизнесмены рангом ниже, чем Рокфеллеры или Ротшильды, такие как Билл Гейтс, антисоциально «жалея планету» от перенаселения и вреда человечества природе Земли. Все они сообща стали делать вклады, создавая фонды, для воспроизведения новых вирусов под видом ученных исследований или «для защиты» населения, чтобы создать вакцины. Та же «жалость к своей расе, как исключительность ее нахождения в природе», была у финансируемого мировой элитой Запада Адольфа Гитлера, дружившего лично с крупным олигархом из США Генри Фордом. В наше время идея оставить жить на Земле «расово чистых» трансформировалась в идею человеческого инкубатора для Общности, Одинаковости и Стабильности (девиз Мирового государства из книги масона и писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»).Итак, в аббревиатуре «СПИД» (англ.- «AIDS») скрыта реальная фраза «Agent Investment Development Sex» – Агент (сам вирус) Инвестиции Развития Секса. То есть сам вирус иммунодефицита (ВИЧ) это есть Агент. Таким образом, напрашивается вывод, что ВИЧ это сам объект инвестиции, который имеет Агента, выполняющего задание Инвестора (создателя вируса) и реинвестирует, то есть выступает от имени Инвестора и создает условия развития в головах людей желаний иметь только Секс, но не иметь семью и/или детей. Задача ВИЧ, созданного в закрытой лаборатории США — убивать не болезнью (не СПИДом) «больных» людей, измотав их убийственным «лечением» (это долго и не эффективно), а убивать здоровых «не зараженных» людей в процессе их жизни за счет примера мучений «зараженных» людей, селя в здоровых людях страх инфицироваться ВИЧ и заболеть СПИДом. Этот пример страданий несет информационный характер распространяемый через подконтрольные мировым элитам СМИ, являясь физическим геноцидом, отбивая желание у всех людей иметь Секс способный привести к деторождению и созданию семьи. То есть, страх заразиться ВИЧ и заболеть СПИДом убивает не человека, как такового, а его желание любви к зарождению ребенка через соприкосновение плоти без защиты. Любовь — это ответственность, она наступает, она когда люди становятся обязаны друг другу, соприкоснувшись плотью, и в этот момент уже готовы взять на себя природное бремя иметь детей и иметь семью. Секс без любви -это безответственность. В проекте «Золотой миллиард» Секс должен быть «безопасен». Поэтому создание ВИЧ – это подпроект, наступление болезни СПИДа – это то же не конечная цель, а задача, то есть подпроект проекта для уменьшения количества половых связей, могущих привести к деторождению. Проект, то есть цель ВИЧ и СПИДА это «Золотой миллиард», а все вышеуказанное подпроекты, создающие каскад процессов (подпроекты проектов). СПИД убивает не сотни тысяч людей на континентах, а миллиарды желаний по всей Земле! Задача СМИ поддерживать этот страх. В каждой стране создано системное и медийное лобби из популярных людей, чтобы они разжигали информацию о ВИЧ инфицированных и проблемах с больными СПИДом до эпидемии и пандемии. В России таким центром лоббирования избран Екатеринбург, как регион наиболее удобный для другого подпроекта по расчленению России (Start up начала каскада процессов по отказу регионов подчиняться центральной власти). Как факт работы СПИДа — это реальное старение и вымирание Европы или России, в которой количество проживающих людей местных национальностей сокращается катастрофически, так как другие подпроекты тоже действуют. В частности, подпроект роста рынка контрацептивов, который растет вместе со страхами заразиться ВИЧ, болеть СПИДом, подпроект зачистки местного этнического населения за счет интегрирования в него людей из других регионов, прибывающих из Азии и Африки, подпроект роста личных сексуальных свобод, что приводит к росту количества представителей секс меньшинств и однополых «браков» и их концентрации в политическом электорате (чтобы изменить консервативные законы на либеральные), подпроект ювенальной юстиции, которая отбивает желание иметь детей, которые в любой момент могут быть изъяты из семьи государством и переданы в другие семьи, включая однополые, подпроект торговли взрослыми и детскими органами, подпроект эвтаназии, подпроект развития педофилии и др. Все вышесказанное работает на проект «Золотой миллиард» и финансируется его адептами.

Появление коронавируса SARS-CoV-2 из Китая и эпидемия вызванной им пневмонии COVID-19 очень похожа на историю с распространением СПИДа, просто в меньшем масштабе. SARS-CoV-2 — не единственный вирус, стартанувший за последние годы в Китае. Однако раскрутить решили именно его. Интересен также тот факт, что вся Европа, да и США, как и в описанном нами ранее случае с огуречным психозом, ополчились на Италию, национальная политика которой не устраивает современных фашистов. При этом много фактов того, что заболевшие пневмонией COVID-19 в Италии не контактировали с носителями вируса SARS-CoV-2. Также есть факт того, что новый коронавирус не проявляется у носителя и это говорит о необходимости в безопасном общении «со здоровыми», а лучше не общении с людьми желтой расы, как подозреваемыми в основном переносе вируса. Так что СМИ создает информационный расовый подпроект вируса, порождая ксенофобию, разрушая экономики стран, где концентрировано проживает большинство населения желтой расы, а это такие страны, как страны БРИКС. Каскад процессов в действии.

Проект «Золотой Миллиард» предусматривает и другие вирусные вариации, сопричастные с социальной активностью людей, их общением, в том числе Сексом (с Сексом или совместной работой с желтой расой) и это заставляет самодостаточных людей белой расы быть ксенофобами, отвлекает все расы на Земле от работы, социальной активности, создания международных связей, свободной жизни передвижения, семейных уз, создания семьи, деторождения. Каскад процессов работает так, как и вся ранее указанная система подпроектов. Любые варианты снятия страхов и стрессов производятся за счет других подпроектов в каскаде процессов — сладострастного времяпрепровождения от шопингов до жратвы, от музыки до кино, от педофилии до педерастии, от шовинизма до расизма, для выхода агрессии. Вышеуказанное происходит сейчас у нас на Земле, как в регулируемом инкубаторе и элитарный фашизм руководит этим инкубатором, контролируя ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ.

Национальные политики, действуя как лидеры своих стран под контролем и по заказу богатейших людей планеты, создают из своих государств огромные инкубаторы для людей и законодательно-информационные, торговые и медицинские (за счет допуска вредных ГМО продуктов и вакцин на рынок) системы регулирования их деторождения. Инкубаторы уже действуют на Земле и развиты практически до идеальной системы. Но не везде. Так как инкубатор нацелен на разрушение страны не принимая во внимание «хотелки» национальных элит, некоторые страны Латинской Америки и Евразии ( Россия и Китай), как-то держатся на грани того, что национальные лидеры этих стран, в угоду своему электорату, мешают проектам и подпроектам. Например, ограничивают производство ГМО продуктов и вакцин западными ТНК. А значит, современные коронавирусы должны ударить генетически избирательно по неугодным «белым» и «желтым». Для этого Пентагоном ведутся исследования генетического материала различных национальностей, а мир окутан испытательными биохимическими лабораториями Министерства обороны США и Великобритании. Мы сейчас наблюдаем, как происходит попытка Запада привести Восточные элиты в полный формат соответствия проекту «Золотой миллиард», дав высокопоставленным коллаборационистам Азии шанс захватить всласть в КНР за счет компрадорства. Для этого необходимо уничтожить идеологию Китайской Народной Республики, как некогда уничтожили СССР, создав зависимость Китая от идеологии Запада. Поэтому проект «Золотой миллиард» запускает подпроект разрушение КНР, как некогда был разрушен СССР. Для этого мощные элиты Запада (Атлантическая) и Восточная (Тихоокеанская) вот-вот соединят свои усилия за счет окончательного предательства национальных элит Азии, и на Земле наступит мировой порядок для мирового инкубатора, где у власти есть только мировые фашиствующие элиты, как оракул, заявляющие о своем предикторстве (мессии прогноза, мессии защиты от всех бед), а фактически тоталитарно монополизирующих власть.

Возникший в Ухане (КНР) коронавирус необходим мировым фашиствующим элитам, чтобы, как некогда в СССР запустили разрушительную мощь Чернобыля и дефицит в магазинах, невыплату заработных плат на стратегических предприятиях, запустить катастрофические последствия которые направлены на искусственное разрушение страны за счет предательства национальных элит своего народа. В Китае и в других странах этот подпроект «закрытия связей между регионами» запускает каскад процессов, на пике которого устраняется идеология КНР, как центра социалистической Азии и последнего социалистического форпоста мира для возникновения нового разрозненного экономически слабого государства. Подпроект действует за счет панических страхов и убийства физически сильных людей желтой расы. В других же странах – инкубаторах, новый коронавирус должен убить национальные экономики и старых, немощных людей (читай малоплатежных людей в системе потребительского общества) – и при этом носителей традиционных (консервативных) ценностей. Вирус, разрушив сильные национальные экономики, конкурирующие с экономикой транснациональных корпораций, принадлежащих мировым элитам, быстро затухнет не фактически, а юридически, так как СМИ перестанут информационно работать над подпроект болезни COVID-19 и очередным вирусом SARS-CoV-2. Примеров затухания информационного фона предостаточно, так как уже до SARS-CoV-2 были другие коронавирусы, которые получили свою пожизненную прописку в человеческом социуме.

Мы уже практически не сопротивляемся наступившему тоталитарному мировому порядку, воспринимая цифровизацию общества (учет и контроль действий инкубируемых) или его вакцинацию (при помощи которой останавливают деторождение и заражают вирусами) как благо, а не подпроекты, ведущие в проект фашистский «Золотой миллиард». Между тем, одни аспекты переплетаются с другими в плане управления человеческим обществом богатой династической элитой. Россия — форпост всех цивилизаций планеты Земля, которым угрожает глобальный фашизм. Всем читающим необходимо в своих семьях, среди близких, среди своих рабочих коллективов разъяснять что фашизм в современном мире есть и проявляется в действиях мировых династических кланов, которые зомбируют себя мессианской идеей (в христианстве такой «мессия» называется Антихрист), в рамках которой позволительно все, включая геноцид на оккупированной ими территории. Они скрываются за лозунгом — ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ, используя террор и геноцид, чтобы хаос и лозунг действовали на нас через политические, социально-бытовые, религиозные взгляды. После 2-й Мировой войны прошла новая, Холодная война одной системы против другой, которая была проиграна СССР фашистам нового Мирового порядка. СССР, стоявший в центре Евразии между Западом и Востоком, проиграл из-за коллаборационизма своих национальных политических лидеров. С потерей центра Евразии в лице СССР, Западу открылся «победный» путь на Восток, где КНР — оплот восточный цивилизации. После развала СССР западные элиты начали подкупать КНР, чтобы внутри него создать заинтересованные в материальных благах (власти и капитале) национальные элиты. По всей видимости, круг коллаборационистов в КНР сформирован и сейчас враг применяет против КНР информационное оружие (через СМИ) и бактериологическое оружие (через вирусы), чтобы создать такие же условия, как некогда в СССР, укрепляя во власти КНР реформаторов (лоббистов-компрадоров).

Если наши политические лидеры не вовлечены в планы транснациональных фашистов и действительно хотят блага своей стране, им необходимо очнуться от самозомбирования, освободиться от элитарных болезней, поддерживать семью и традиционные ценности и заблокировать все подпроекты мирового фашизма, сорвав тем самым его главный проект — «Золотой миллиард».