Таинственный ингредиент Кока-колы — жидкость из насекомого Кошениль

В 2006 году в Турции впервые в мире против Coca-Cola начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в Кока-колу входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий «экстракт». Этот экстракт и вызвал подозрение. И компания Coca-Cola была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают колу. Это оказалась жидкость, полученная из насекомого Cochineal (Кошени́ль).
Кошени́ль – это насекомое, которое живет на Канарских островах и в Мексике. Это насекомое присасывается хоботком к растению, сосёт сок и никогда не двигается с места. Для насекомого кошени́ль подготавливают специальные поля. Этих насекомых в поле собирают жители деревень… Из самок и яиц этих насекомых выводят пигмент под названием кармин, который и окрашивает кока-колу в коричневый цвет. Сушеный вид кошени́ль выглядит как изюм, но на самом деле это насекомое!
Теперь вы знаете, что означает слово «Кока» в названии напитка. А теперь я вам расскажу, что скрывается за словом «Кола». Для этого я расскажу вам историю сотрудника, который 23 года проработал на фабрике Coca-Cola.Сырьем для колы являются соло́дковые корни и этими корнями питаются разные млекопитающие, в том числе и мыши. Большие компании при производстве колы собирают эти корни тоннами с помощью экскаваторов. При сборке тонн корней они не в состоянии вытаскивать мышей.
Поэтому соло́дковые корни прессуют вместе с тем, что было среди корней.
Только после этого остатки шерсти, лапы и так далее вытаскиваются из этой массы!
Оттого, что напиток имеет темный оттенок, не заметно, что в ней также присутствует кровь и желудочная жидкость мышей. Конечно же, гиганты-компании, которые производят колу, пытаются нейтрализовать вредные вещества с помощью химикатов.
За 23 года сотрудник, рассказавший эту историю, ни разу не выпил и стакана колы.
Дальше судите сами.
Ученые из Вашингтона разложили на составляющие один из ингредиентов кока-колы. Оказалось, что карамель – это вовсе не растопленный сахар, а химическая смесь сахара, аммиака и сульфитов, полученная при высоком давлении и температуре. Она может вызывать рак легких, печени, щитовидной железы и лейкемию.
Также выяснилось, что в газировку входит спирт: это основа той самой секретной добавки «7 икс». В алкоголь добавляют по несколько капель ароматических масел, кориандр и корицу.
А жидкость насекомого кошениль – кармин вообще не прошла сертификацию, поэтому колу в некоторых странах не производят вообще.
Как на колу реагирует организм ?
- Через 10 минут.
10 чайных ложек сахара “ударят” по вашей системе (это ежедневная рекомендуемая норма).
Вас не тянет рвать, потому что фосфорная кислота подавляет действие сахара.
- Через 20 минут.
Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превращает весь сахар в жиры.
- Через 40 минут.
Поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся.
Кровяное давление увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара в кровь.
Блокируются аденозиновые рецепторы, тем самым предотвращая сонливость.
- Через 45 минут.
Ваше тело увеличит производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга.
Такой же принцип действия у героина.
- Спустя час.
Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, ускоряя метаболизм.
Увеличивается выделения кальция через мочу.
- Более чем через час.
Мочегонные действия входит в игру.
Выводятся кальций, магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода.
- Более чем через полтора часа.
Вы становитесь раздражительным или вялым. Вся вода, содержащая в кока-коле, выводится через мочу.
Активный ингредиент кока-колы – ортофосфорная кислота. Ее рН равен 2,8. Для перевозки концентрата Coca-Cola грузовик должен быть оборудован специальными емкостями, предназначенными для высококоррозионных материалов.
Подробный состав разрекламированного продукта Coca-Cola Light без кофеина:
- 1. Aqua carbonated, E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , Е330 , Аromas , Е211
Aqua carbonated – газированная вода. Присутствие в воде углекислого газа возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм – обильное выделение газов. Кроме того, используется не родниковая вода, а водопроводная, пропущенная через специальные фильтры.
- 2. E952 (Cyclamic Acid and Na, К, Са salts), Цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли.
Заменитель сахара. Цикламат – синтетический химикат, имеет сладкий вкус в 200 раз превышающий сладость сахара, используется как искусственный подсластитель. Был запрещен к использованию в продуктах питания человека, поскольку является канцерогеном, вызывающим раковую болезнь. В 1969 году распоряжением Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA) запрещен к применению на территории США, т.к. было доказано, что он, как сахарин и аспартам, вызывает у крыс рак мочевого пузыря. В том же году запрещен в Канаде. В 1975 году запрещен в Японии, Южной Корее и Сингапуре. Запрещен к использованию в производстве напитков в Индонезии. В 1979 г. всемирная организация здравоохранения реабилитировала цикламаты, признав их безвредными.
- 3. E150d (Caramel IV – Ammonia-sulphite process, краситель)
– жженый сахар, получают путем переработки сахара при определенных температурах, с добавлением химических реагентов или без них. В данном случае добавляют сульфат аммония.
- 4. E950 (Acesulfame Potassium, ацесульфам калия)
– в 200 раз слаще сахарозы. Содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем, вызвать привыкание. Ацесульфам плохо растворяется. Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам.
- 5. E951 (Aspartame)
– сахарозаменитель для больных диабетом. Химически не устойчив: при повышении температуры распадается на метанол и фенилаланин. Метанол (метиловый спирт) очень опасен: 5-10 мл способны привести к гибели зрительного нерва и необратимой слепоте, 30 мл могут привести к смерти.
- 6. E338 (Orthophosphoric Acid, ортофосфорная кислота) – химическая формула: H3 PO4.
Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов.
Елена Счастливая