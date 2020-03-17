Таинственный ингредиент Кока-колы — жидкость из насекомого Кошениль

В 2006 году в Турции впервые в мире против Coca-Cola начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в Кока-колу входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий «экстракт». Этот экстракт и вызвал подозрение. И компания Coca-Cola была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают колу. Это оказалась жидкость, полученная из насекомого Cochineal (Кошени́ль).

Кошени́ль – это насекомое, которое живет на Канарских островах и в Мексике. Это насекомое присасывается хоботком к растению, сосёт сок и никогда не двигается с места. Для насекомого кошени́ль подготавливают специальные поля. Этих насекомых в поле собирают жители деревень… Из самок и яиц этих насекомых выводят пигмент под названием кармин, который и окрашивает кока-колу в коричневый цвет. Сушеный вид кошени́ль выглядит как изюм, но на самом деле это насекомое!

Теперь вы знаете, что означает слово «Кока» в названии напитка. А теперь я вам расскажу, что скрывается за словом «Кола». Для этого я расскажу вам историю сотрудника, который 23 года проработал на фабрике Coca-Cola.Сырьем для колы являются соло́дковые корни и этими корнями питаются разные млекопитающие, в том числе и мыши. Большие компании при производстве колы собирают эти корни тоннами с помощью экскаваторов. При сборке тонн корней они не в состоянии вытаскивать мышей.

Поэтому соло́дковые корни прессуют вместе с тем, что было среди корней.

Только после этого остатки шерсти, лапы и так далее вытаскиваются из этой массы!

Оттого, что напиток имеет темный оттенок, не заметно, что в ней также присутствует кровь и желудочная жидкость мышей. Конечно же, гиганты-компании, которые производят колу, пытаются нейтрализовать вредные вещества с помощью химикатов.

За 23 года сотрудник, рассказавший эту историю, ни разу не выпил и стакана колы.

Дальше судите сами.

Ученые из Вашингтона разложили на составляющие один из ингредиентов кока-колы. Оказалось, что карамель – это вовсе не растопленный сахар, а химическая смесь сахара, аммиака и сульфитов, полученная при высоком давлении и температуре. Она может вызывать рак легких, печени, щитовидной железы и лейкемию.

Также выяснилось, что в газировку входит спирт: это основа той самой секретной добавки «7 икс». В алкоголь добавляют по несколько капель ароматических масел, кориандр и корицу.

А жидкость насекомого кошениль – кармин вообще не прошла сертификацию, поэтому колу в некоторых странах не производят вообще.

Как на колу реагирует организм ?

Через 10 минут.

10 чайных ложек сахара “ударят” по вашей системе (это ежедневная рекомендуемая норма).

Вас не тянет рвать, потому что фосфорная кислота подавляет действие сахара.

Через 20 минут.

Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превращает весь сахар в жиры.

Через 40 минут.

Поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся.

Кровяное давление увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара в кровь.

Блокируются аденозиновые рецепторы, тем самым предотвращая сонливость.

Через 45 минут.

Ваше тело увеличит производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга.

Такой же принцип действия у героина.

Спустя час.

Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, ускоряя метаболизм.

Увеличивается выделения кальция через мочу.

Более чем через час.

Мочегонные действия входит в игру.

Выводятся кальций, магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода.

Более чем через полтора часа.

Вы становитесь раздражительным или вялым. Вся вода, содержащая в кока-коле, выводится через мочу.

Активный ингредиент кока-колы – ортофосфорная кислота. Ее рН равен 2,8. Для перевозки концентрата Coca-Cola грузовик должен быть оборудован специальными емкостями, предназначенными для высококоррозионных материалов.

Подробный состав разрекламированного продукта Coca-Cola Light без кофеина:

1. Aqua carbonated, E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , Е330 , Аromas , Е211

Aqua carbonated – газированная вода. Присутствие в воде углекислого газа возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм – обильное выделение газов. Кроме того, используется не родниковая вода, а водопроводная, пропущенная через специальные фильтры.

2. E952 (Cyclamic Acid and Na, К, Са salts), Цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли.

Заменитель сахара. Цикламат – синтетический химикат, имеет сладкий вкус в 200 раз превышающий сладость сахара, используется как искусственный подсластитель. Был запрещен к использованию в продуктах питания человека, поскольку является канцерогеном, вызывающим раковую болезнь. В 1969 году распоряжением Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA) запрещен к применению на территории США, т.к. было доказано, что он, как сахарин и аспартам, вызывает у крыс рак мочевого пузыря. В том же году запрещен в Канаде. В 1975 году запрещен в Японии, Южной Корее и Сингапуре. Запрещен к использованию в производстве напитков в Индонезии. В 1979 г. всемирная организация здравоохранения реабилитировала цикламаты, признав их безвредными.

3. E150d (Caramel IV – Ammonia-sulphite process, краситель)

– жженый сахар, получают путем переработки сахара при определенных температурах, с добавлением химических реагентов или без них. В данном случае добавляют сульфат аммония.

4. E950 (Acesulfame Potassium, ацесульфам калия)

– в 200 раз слаще сахарозы. Содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем, вызвать привыкание. Ацесульфам плохо растворяется. Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам.

5. E951 (Aspartame)

– сахарозаменитель для больных диабетом. Химически не устойчив: при повышении температуры распадается на метанол и фенилаланин. Метанол (метиловый спирт) очень опасен: 5-10 мл способны привести к гибели зрительного нерва и необратимой слепоте, 30 мл могут привести к смерти.

6. E338 (Orthophosphoric Acid, ортофосфорная кислота) – химическая формула: H3 PO4.

Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов.

Елена Счастливая