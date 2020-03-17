Эксперты рассказали, чем протирать смартфон от микробов

На фоне распространения коронавируса многие люди пересмотрели свои привычки касательно гигиены.

Привычка мыть руки перед каждым приемом пищи, по возращению домой с улицы была далеко не у всех. Сейчас же мало кто не слышал, что важно постоянно мыть руки. Но важно также, чтобы чистыми были и те предметы, с которыми приходится регулярно взаимодействовать.

Так, ежедневно человек берет свой смартфон в руки сотни, а то и тысячи раз. Поэтому необходимо следить и за его чистотой. Но смартфон нельзя просто помыть. Специалисты рассказали, чем протирать смартфон, чтобы не повредить его, но уничтожить вредные микроорганизмы.

Смартфон нельзя протирать чистым спиртом, поскольку он может повредить олеофобное покрытие девайса. Конечно же, не стоит помещать гаджет полностью в дезинфицирующую жидкость, поскольку она может попасть в отверстия и повредить важные компоненты устройства.

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Если на смартфоне нет защитного стекла или пленки, то его можно протереть салфеткой из безворсовой ткани, смоченной в растворе из воды и спирта. Соотношение жидкостей должно быть таким: 40% спирта и 60% воды. Можно приготовить раствор из изопропилового спирта и дистиллированной воды, которые смешиваются в пропорции 1 к 1. Для ухода за смартфоном можно использовать специальные салфетки.

Если на смартфоне есть защитная пленка или стекло, то его можно уже протереть безворсвой салфеткой, смоченной в медицинском спирте. Можно также использовать для протирки антибактериальные средства. Конечно же, для ухода за гаджетами можно использовать специальные салфетки.

Как объясняют специалисты, на поверхности гаджетов может жить вирус COVID-19. Также на поверхности смартфонов могут сохраняться патогенные штаммы кишечной палочки, антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и тому подобное, которые возбуждают кишечные и кожные инфекции.

Держа в чистоте гаджет, можно снизить риск заражения этими патогенными микроорганизмами, поэтому важно следить за тем, чтобы смартфон был чистым.

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