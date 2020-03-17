Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Писателю было 77 лет, он страдал от онкологического заболевания.

Знаменитый писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. Стали известны причины его ухода.

Последнее время здоровье Лимонова сильно пошатнулось. Он страдал от онкологического заболевания, и 15 марта у него открылось кровотечение. Писатель был экстренно госпитализирован в частную клинику.

В течение 17 марта ему было сделано сразу две операции. У Лимонова начались проблемы с горлом, пошло воспаление. Спасти его врачам не удалось. Организм не справился.

О смерти Эдуарда Лимонова сообщил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.