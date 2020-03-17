«Репортёры без границ»: Турция задерживает аккредитацию 150 иностранных журналистов

Организация призвала турецкое правительство обновить журналистские удостоверения представителей средств массовой информации, число которых растёт в Турции, поскольку пресс-карты являются своего рода разрешением на работу и должны обновляться каждый год. Правозащитники также отметили, что более половины из 30 немецких журналистов, подавших документы, не получили новых удостоверений.

«Недопустимо, чтобы многие иностранные специалисты в области СМИ в Турции были вынуждены неделями ждать своих пресс-карточек и, следовательно, своих разрешений на работу. Турецкие власти должны обеспечить возможностью всех журналистов в стране вещать о ситуации в стране без ограничений», — сказал управляющий немецкого отделения RSF Кристиан Мир.

Он также подверг критике правительство Турции за неспособность аккредитовать журналистов в мае прошлого года, когда нескольким представителям СМИ из иностранных изданий было отказано в доступе к пресс-конференциям из-за того, что они не получили свои журналистские удостоверения.

В то время турецкие официальные лица заявили, что тогда задержка была вызвана переходом Турции от парламентской к президентской системе, инициированной после выборов в июне 2018 года, Мир сказал, что причиной задержки не может быть бюрократический сбой, и это является ничем иным как «наглой попыткой» ограничить свободу прессы.

Напомним, что Турция занимает 157-е место из 180 стран в рейтинге свободы прессы RSF.