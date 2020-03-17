Найдено сходство между одеждой самого стильного мужчины и антисептиками для рук

Фото: @portiswasp1

Художница Портис Васп (Portis Wasp) нашла сходство между одеждой франко-американского актера Тимоти Шаламе, признанного самым стильным мужчиной, и антисептиками для рук. Шуточные коллажи появились в ее Instagram-аккаунте.

Так, например серебристый костюм марки Haider Ackermann, в котором актер пришел на премьеру фильма «Король» на Венецианском кинофестивале, сравнили с металлическим дозатором для мыла, а монохромные брюки и рубашку цвета индиго с премьеры этого же фильма в Сиднее — с антисептическим средством производителя Almer.

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