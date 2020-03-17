Умерла Валентина Гагарина — вдова легендарного космонавта

В возрасте 84 лет умерла Валентина Гагарина — вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов России.

Согласно данным ЦПК, Валентины Ивановны не стало во вторник, 17 марта.

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — цитирует ТАСС пресс-службу центра.

Причина смерти пока не называется.

Валентина и Юрий Гагарин сыграли свадьбу в октябре 1957 года в Оренбурге, а через несколько лет у них родились две дочки — Елена и Галина. Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года — советский космонавт стал первым, кто отправился на орбиту.

Несмотря на славу, Юрия Гагарин продолжал усердно работать и выполнять тренировочные полеты на самолетах. Во время одного из таких дней космонавта и не стало. 27 марта 1968 марта Юрий Гагарин разбился, а позже был похоронен у Кремлевской стены со всеми почестями.

Его вдова замуж больше не выходила. Сайт kp.ru писал, что в наследство от космонавта семье остались две квартиры — одна в Звездном городке, а другая в Москве, 21-я «Волга» с оленем и югославский мебельный гарнитур. Именно в Подмосковье Валентина Ивановна в последние годы и проживала.