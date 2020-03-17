Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на другую дату

Общественная палата (ОП) Москвы может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину, 31 декабря 1999.

kremlin.ru

Это предложение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова было поддержано комиссией по развитию гражданского общества Общественной палаты.

За обращение к президенту проголосовало большинство — 13 членов комиссии. И только четверо высказались против, написал в своем микроблоге главред «Эха».

Венедиктов написал о необходимости перенести голосование из-за распространения коронавируса в своем Telegram-канале15 марта.

«Школы пора отправлять на карантин, и там нельзя проводить голосование 22 апреля (95% избирательных участков находится в школах). Изучая рост эпидемии в европейских странах и меры, предпринимаемые правительствами этих стран, думаю, что правильно поставить вопрос об отмене голосования 22 апреля», — считает он.

Накануне несколько высокопоставленных источников сообщили Znak.com о вероятном переносе даты голосования из-за распространения коронавируса. Впрочем, пока официального подтверждения этому нет.

Между тем Кремль не увидел «показаний» для других дат голосования по Конституции, пишет РБК.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вирус, болезнь.

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Между тем некоторые СМИ уже сообщили, что российский лидер скоро выступит со специальным обращением к нации по поводу переноса даты голосования по поправкам к Основному закону РФ.

О поправках

Конституционный суд РФ уже одобрил поправки в Конституцию, принятые Госдумой, Советом Федерации и подписанные Владимиром Путиным.

Тем не менее Путин объявил, что они вступят в силу, только если будут поддержаны на общероссийском голосовании. Поправки предполагают большое количество изменений, в том числе они касаются полномочий Госдумы, Совета Федерации, президента РФ и премьер-министра, а также Госсовета.

Кроме того, могут быть обнулены президентские сроки Владимира Путина и он получит возможность снова участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

COVID-2019

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса Covid-19 пандемией. В мире было заражено более 169 тыс. человек в 146 странах.

Около 6,5 тыс. человек погибли, 77 тыс. человек — вылечились.

В России подтверждены 93 случая коронавирусной инфекции.

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